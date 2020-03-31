Певец опубликовал обращенное к годовалому Михаилу рассуждение о важности образования.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

У Влада Топалова во время вынужденного карантина, похоже, появилось время на серьезные размышления о жизни. В течение последних суток певец опубликовал на своей странице в Instagram уже два философских стихотворения. Последний пост особенно растрогал поклонников. Своему сыну Михаилу, которому исполнился всего год и три месяца, Топалов посвятил целую поэму.

«Когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты не сможешь, но они всегда другие. Я и ты, ты и он. Ты не сумеешь им руководить. Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сумеешь им руководить. В этом, наверное, заложено разнообразие людей. С этим невозможно жить…» — начинается стихотворение.

Далее следуют рассуждения о том, как плохо быть темным, и о важности образования, которое «помогает терпеть унижения», «переносить пытки» и «вызывает уважение в тюрьме», да и просто продлевает жизнь.

«Я не знаю, как это у них получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче (кстати „богаче“ пишется без „т“, а в слове „лучше“ после „у“ идет „ч“). То есть, с удовольствием образованный живет», — подмечает Топалов.

Завершается длинное послание словами: «Пусть твой сын будет образованным…» Свой пост артист проиллюстрировал трогательной фотографией, на которой держит на руках и нежно целует сына на фоне солнечного летнего пейзажа. Фанаты Влада Топалова безоговорочно согласились с утверждениями своего кумира.

«Просто огромное уважение к данному посту! Очень правильно».

«Золотые слова, умный текст! Пусть сыночек подрастет и, прочитав его поймет, какой же у него мудрый отец!»

«Вы очень изменились в лучшую сторону… встретили хорошего человека, создали семью… на вас приятно посмотреть… Регина молодец…»

«Прекрасный текст и замечательная фотография! Образование — важная составляющая настоящей личности», — пишут комментаторы.

Instagram @vladtopalovofficial

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время карантина Влад Топалов осваивает новые музыкальные инструменты из коллекции своего годовалого сына.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-6 пар знаков зодиака, у которых рождаются гениальные дети

Последние новости

9:59
Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за пандемии
9:47
Почему коронавирус распространяется среди молодых — мнение эксперта
9:35
В Башкортостане, Приморье и Забайкалье введен режим полной самоизоляции
9:27
Волочкова в шпагате похвасталась сумочкой с изображением Моны Лизы
9:16
В Госдуме разъяснили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
9:02
«Старая никому не нужная дева»: Екатерина Варнава о перспективе замужества

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Мечта сбылась»: Глюкоза показала самую любимую и нужную вещь во время самоизоляции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок