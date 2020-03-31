У Влада Топалова во время вынужденного карантина, похоже, появилось время на серьезные размышления о жизни. В течение последних суток певец опубликовал на своей странице в Instagram уже два философских стихотворения. Последний пост особенно растрогал поклонников. Своему сыну Михаилу, которому исполнился всего год и три месяца, Топалов посвятил целую поэму.

«Когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты не сможешь, но они всегда другие. Я и ты, ты и он. Ты не сумеешь им руководить. Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сумеешь им руководить. В этом, наверное, заложено разнообразие людей. С этим невозможно жить…» — начинается стихотворение.

Далее следуют рассуждения о том, как плохо быть темным, и о важности образования, которое «помогает терпеть унижения», «переносить пытки» и «вызывает уважение в тюрьме», да и просто продлевает жизнь.

«Я не знаю, как это у них получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче (кстати „богаче“ пишется без „т“, а в слове „лучше“ после „у“ идет „ч“). То есть, с удовольствием образованный живет», — подмечает Топалов.

Завершается длинное послание словами: «Пусть твой сын будет образованным…» Свой пост артист проиллюстрировал трогательной фотографией, на которой держит на руках и нежно целует сына на фоне солнечного летнего пейзажа. Фанаты Влада Топалова безоговорочно согласились с утверждениями своего кумира.

«Просто огромное уважение к данному посту! Очень правильно».

«Золотые слова, умный текст! Пусть сыночек подрастет и, прочитав его поймет, какой же у него мудрый отец!»

«Вы очень изменились в лучшую сторону… встретили хорошего человека, создали семью… на вас приятно посмотреть… Регина молодец…»

«Прекрасный текст и замечательная фотография! Образование — важная составляющая настоящей личности», — пишут комментаторы.

Instagram @vladtopalovofficial

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время карантина Влад Топалов осваивает новые музыкальные инструменты из коллекции своего годовалого сына.