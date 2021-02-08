Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Для изготовления этого средства индивидуальной защиты понадобятся лишь бинт и банковские резинки.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Quanchao; Facebook / Амир Касенов
Врачи наглядно показали, как за пару минут сделать медицинскую маску в домашних условиях. Для создания этого средства индивидуальной защиты понадобится лишь бинт и пара резинок для денежных купюр.
Желательно, чтобы в этом нехитром деле помогал кто-нибудь из домочадцев. На видео двое медиков напротив друг друга держат резинки, а другой сотрудник медучреждения обматывает их края бинтом.
В комментариях к ролику пользователи назвали этот метод «одним из лучших лайфхаков по изготовлению медмасок».
«Просто и эстетично», — похвалил врачей за идею один из них.
«Гениально», — отметил другой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие заболевания сердечно-сосудистой системы провоцирует COVID-19.
- 8 февр
- Какие заболевания сердечно-сосудистой системы провоцирует COVID-19?
- 8 февр
- «Это был ад»: Пригожин обратился с предостережением к россиянам
- 8 февр
- Вокруг расследования делегации ВОЗ о происхождении COVID-19 в КНР разгорается скандал
- 8 февр
- Биолог оценил вероятность возникновения пандемии COVID-19 из-за глобального потепления
- 8 февр
- Заммэра Москвы заявил о возможной отмене мер по COVID-19 в ближайшие месяцы
- 8 февр
- Главным достижением науки последних лет россияне назвали вакцину от COVID-19
- 8 февр
- Вдова Грачевского показала на фото, как носила ребенка худрука «Ералаша»
- 8 февр
- В Подмосковье сняли запрет на посещение дискотек
- 8 февр
- Названа причина, при которой вакцина от коронавируса не сработает
- 8 февр
- Билл Гейтс перечислил угрозы человечеству после пандемии коронавируса
Читайте также
84%
-0.85 89.40
-0.49
Нашли ошибку?