Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Врачи наглядно показали, как за пару минут сделать медицинскую маску в домашних условиях. Для создания этого средства индивидуальной защиты понадобится лишь бинт и пара резинок для денежных купюр.

Желательно, чтобы в этом нехитром деле помогал кто-нибудь из домочадцев. На видео двое медиков напротив друг друга держат резинки, а другой сотрудник медучреждения обматывает их края бинтом.

В комментариях к ролику пользователи назвали этот метод «одним из лучших лайфхаков по изготовлению медмасок».

«Просто и эстетично», — похвалил врачей за идею один из них.

«Гениально», — отметил другой.

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