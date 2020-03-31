Бытовой газ взорвался в пятиэтатажном доме под Красноярском

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме под Красноярском. Как пишет Интерфакс со ссылкой на источник, в результате ЧП есть погибший.

Сообщается, что огнем охвачены две квартиры.

Также говорится, что взрыв произошел на третьем этаже дома.

Обстоятельства происшествия уточняется.