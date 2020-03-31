Бытовой газ взорвался в пятиэтатажном доме под Красноярском
Сообщается, о погибшем при ЧП в жилом доме.
Фото: ВКонтакте @tk_tvin
Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме под Красноярском. Как пишет Интерфакс со ссылкой на источник, в результате ЧП есть погибший.
Сообщается, что огнем охвачены две квартиры.
Также говорится, что взрыв произошел на третьем этаже дома.
Обстоятельства происшествия уточняется.
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