Сообщается, о погибшем при ЧП в жилом доме.

Бытовой газ взорвался в пятиэтатажном доме под Красноярском

Фото: ВКонтакте @tk_tvin

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме под Красноярском. Как пишет Интерфакс со ссылкой на источник, в результате ЧП есть погибший.

Сообщается, что огнем охвачены две квартиры.

Также говорится, что взрыв произошел на третьем этаже дома.

Обстоятельства происшествия уточняется.

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