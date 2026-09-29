Провокация на красной дорожке: чем удивила актриса Синицына

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 32 0

Общаться с журналистами Софья не стала — вопросы о личной жизни она оставила без комментариев.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Софья Синицына появилась на премьере «Полдня»

Софья Синицына появилась на премьере фильма «Полдень» в Москве в эффектном наряде металлического оттенка. Футуристическое платье отличалось открытой спиной, глубокими боковыми вырезами и декольте.

Из-за особенностей кроя актрисе время от времени приходилось поправлять наряд перед камерами. При этом общаться с журналистами Синицына не стала и вопросы о личной жизни оставила без комментариев.

Исключение артистка сделала только для совместных фотографий. На красную дорожку она вышла вместе с молодым человеком, внешне напоминающим актера Павла Табакова. Однако спутником Синицыной оказался не коллега и не предполагаемый избранник, а ее родной брат.

Когда журналисты спросили, кто пришел поддержать актрису, Синицына лишь покачала головой, не став раскрывать подробности. Позднее стало известно, что мужчина рядом с ней действительно является ее братом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-возлюбленная Павла Табакова Софья Синицына рассказала о значении имени дочери, которая родилась вне брака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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