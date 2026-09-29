Российские сериалы заняли 16 мест в ТОП-30 за август

Криминальные истории в топе у российских зрителей. И пример этому самый долгоиграющий сериал российского телевидения — «След» на Пятом. Такие данные приводит компания «Медиалогия» в своем обновленном рейтинге. В лидерах также оказалась ленты про семью и друзей. Впечатляющие цифры у «Молодежки» и «Папиных дочек». Корреспондент «Известий» Николай Никулин расскажет, что больше всего смотрели россияне в августе.

Фэнтези, действие которого разворачивается за 200 лет до событий сериала «Игра престолов». В третьем сезоне страсти накаляются — гражданская война между двумя ветвями дома Таргариенов разгорается с новой силой. Все это, разумеется, вызывает большой интерес у зрителя во всем мире, отмечают и зарубежные кинообозреватели.

«У „Игры престолов“ был очень широкий масштаб. А преимущество „Дома дракона“ — в гораздо более камерном масштабе истории. Большинство событий происходит буквально в одном из трех мест», — сказала журналистка издания Insider Ким Ренфро.

Вот обновленный августовский рейтинг сериалов от компании «Медиалогия». Примечательно, что на второй строчке разместился отечественный сериал «Холод» с Любовью Аксеновой в роли женской версии графа Монте-Кристо.

В первой четверке — телевизионный старожил, сериал «След». Детектив, которому по числу серий просто нет равных. Более трех с половиной тысяч. И пусть Федеральная экспертная служба — это вымышленная структура, актеров по-прежнему путают на улицах с реальными сотрудниками.

В ТОП-30 — 16 проектов из России, восемь из США, три турецких мелодрамы и два японских аниме. «История его служанки» — отечественная романтическая комедия в реалиях XIX века, наш ответ турецким курортным страстям, заняла лишь седьмое место, хотя в июле была лидером российского рейтинга сериалов.

«Суть в том, что мы говорим о важных проблемах, которые актуальны на данный момент. И вот в XIX веке, и сейчас. Я считаю, что это те проблемы, о которых нужно говорить. О любви, о преданности, о предательстве, о всем позитивном, негативном в том числе», — сказала актриса Вероника Журавлева.

Если на экране показывают XIX век, зритель уверен: о любви будут говорить красивые люди красиво. На языке Пушкина или, если угодно, Тургенева. Как тогда любили — не вопрос, а восклицание. Как тогда любили.

В целом по рейтингу за август можно сказать, что зрители все-таки предпочитают проверенные франшизы. «След», «Молодежка», «Папины дочки» или «Универ» — у них впечатляющие цифры.

«Всех этих персонажей уже знают, к ним привыкли. Задор студенческий прошел, у них уже свои проблемы, там ипотека, работа и подобные вещи. И зрителю, как мне кажется, именно интересно смотреть на них как на друзей, которые были рядом все это время. И просто это приятное времяпрепровождение, скажем так, соседей и друзья по телевизору», — сказал сценарист сериалов «Универ», «СашаТаня» Олег Камнев.

«Сейчас тренд на легкость. На упрощение и на легкость. В силу того, что есть напряженность. Я думаю, что все ищут какую-то тихую гавань, попытку расслабиться», — сказал генеральный директор федеральной сети кинотеатров Алексей Шабарин.

С зарубежными проектами такая же история. Последний сезон «Пацанов» и «Очень странных дел» продолжают досматривать, кто еще этого не сделал. А из новинок выстрелил третий сезон фэнтези «Укрытие», в котором героиня Ребекки Фергюсон, Джульетта, опять оказывается в бункере, но из-за потери памяти не помнит, что в предыдущих сезонах с ней там случилось.

«Она понимает, что должна общаться с этими людьми, но не понимает, почему ей не нравится находиться среди них. И только, когда она говорит: „Подождите! Что-то идет не так“, возвращается настоящая Джульетта», — сказала актриса Ребекка Фергюсон.

Сможет ли кто-нибудь подвинуть с первой строчки «Дом дракона» и появятся ли в лидерах еще новинки — узнаем уже через месяц в обновленном российском рейтинге сериалов.

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