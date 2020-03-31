Видео с места взрыва бытового газа в жилом доме под Красноярском

По данным очевидцев, ЧП произошло в 6.20 утра по местному времени на улице Мира.

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Фото, видео: ВКонтакте @tk_tvin

Видео с места взрыва в жилом пятиэтажном доме в городе Зеленогорске Красноярского края появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как языки пламени вырываются из окна на третьем этаже.

По словам очевидцев, ЧП произошло в 6.20 утра по местному времени.

В результате происшествия погиб человек. Пламенем охвачены две квартиры.

В настоящий момент проводится эвакуация жильцов.

Эпицентр взрыва находился в квартире на третьем этаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бытовой газ взорвался в пятиэтатажном доме под Красноярском.

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