Видео с места взрыва бытового газа в жилом доме под Красноярском

Видео с места взрыва в жилом пятиэтажном доме в городе Зеленогорске Красноярского края появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как языки пламени вырываются из окна на третьем этаже.

По словам очевидцев, ЧП произошло в 6.20 утра по местному времени.

В результате происшествия погиб человек. Пламенем охвачены две квартиры.

В настоящий момент проводится эвакуация жильцов.

Эпицентр взрыва находился в квартире на третьем этаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бытовой газ взорвался в пятиэтатажном доме под Красноярском.