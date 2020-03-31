Ученые установили радиус опасного воздействия чихания
Соответствующее исследование провели специалисты Массачусетского технологического университета.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Reporters, Jochen Tack, Oleksiy Maksymenko, Friso Gentsch, imago stock&people, Judith Thomandl
Ученые из Массачусетского технологического университета установили радиус опасного воздействия чихания, сообщает ФАН. В результате соответствующего исследования выяснилось, что дальность полета капель жидкости составляет почти восемь метров.
Специалисты пришли к выводу, что «зона поражения» от чихания может меняться в зависимости от влажности воздуха. Облако капель может сохраняться в атмосфере на протяжении нескольких минут.
Отмечается, что эксперимент проводился при помощи так называемой рапидной видеокамеры, способной снимать до двух тысяч кадров в секунду. Полученные результаты могут быть использованы при противодействии распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременеть во время карантина по коронавирусу опасно для здоровья.
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