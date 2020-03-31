Выпивший молодой человек повел себя агрессивно и нанес увечья стражу порядка.

В Москве мужчина избил и укусил полицейского

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Выезд сотрудников московской полиции закончился увечьями для одного из них. Как передают источники 5-tv.ru, вечером 28 марта в дежурную часть поступило сообщение об уличной драке в районе Бибирево. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали неработающего жителя столицы 2000 года рождения.

При задержании крепко выпивший молодой человек повел себя агрессивно. Несколько раз он ударил командира отряда патрульно-постовой службы в голову и укусил его за бедро. Дебошира доставили в отделение и составили на него протокол об административном правонарушении. Позднее молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

Пострадавший страж порядка с ушибами лица, ссадинами головы, шеи и левого бедра обратился в больницу. После оказания медицинской помощи он продолжил несение службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина избил целующихся геев в подъезде дома в Москве.

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