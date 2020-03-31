В регионах начали шить маски по новому регламенту
По данным Минпромторга, только за последние десять дней в регионах изготовили 400 тысяч таких изделий.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Yao Jianfeng; 5-tv.ru
Российские регионы начали производить медицинские маски по новому регламенту — из марли. По всей стране налаживается новый бизнес. Защитные средства шьют на заказ те, кто еще недавно одевал модниц. На маски особый спрос. Только за последние 10 дней, по данным Минпромторга, в регионах изготовили 400 тысяч таких изделий. Быстрее всего справиться с проблемой пока получается в городах с развитой текстильной промышленностью, таких как Иваново.
Уральские бизнесмены также подключились к импровизированному флешмобу. Например, в Екатеринбурге ателье по пошиву спортивной одежды на время объявленной пандемии сменило профиль. Здесь теперь изготавливают вот такие специальные защитные костюмы.
О сложностях нового производства, в сюжете Дениса Кулаги.
По данным Роспотребнадзора, на 31 марта под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека, проведено уже почти 537 тысяч тестов на COVID-19.
Ранее 5-tv.ru рассказывал лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску.
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