В регионах начали шить маски по новому регламенту

Российские регионы начали производить медицинские маски по новому регламенту — из марли. По всей стране налаживается новый бизнес. Защитные средства шьют на заказ те, кто еще недавно одевал модниц. На маски особый спрос. Только за последние 10 дней, по данным Минпромторга, в регионах изготовили 400 тысяч таких изделий. Быстрее всего справиться с проблемой пока получается в городах с развитой текстильной промышленностью, таких как Иваново.

Уральские бизнесмены также подключились к импровизированному флешмобу. Например, в Екатеринбурге ателье по пошиву спортивной одежды на время объявленной пандемии сменило профиль. Здесь теперь изготавливают вот такие специальные защитные костюмы.

О сложностях нового производства, в сюжете Дениса Кулаги.

По данным Роспотребнадзора, на 31 марта под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека, проведено уже почти 537 тысяч тестов на COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску.