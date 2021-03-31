«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски

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Валентин Черников
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Актриса выложила видео, на котором ее 12-летняя наследница изложила уморительную историю про Крысу Полю и жабу Ларису.

Фото, видео: Instagram @evergaboanderson

Способности 12-летней дочери Миллы Йовович восхитили поклонников актрисы. Голливудская звезда разместила в Instagram видеоролик, на котором ее наследница Эвер Габо читает на русском языке с листа.

«Моя дочь каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе, и сегодня она решила написать русский (текст — Прим. ред.) кириллицей. Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!» — написала по-русски и по-английски сама Мила.

Instagram @evergaboanderson

Веселье вызывает не уровень владения девочки языком — с этим у нее никаких проблем. Смешно то, что она произносит. В кадре девочка рассказывает историю об отношениях крысы Поли и жабы Ларисы, которые живут вместе и устраивают ужин. Сама Эвер читает текст серьезно и ответственно, иногда прерываясь на смешки. За две с половиной минуты русскоговорящая мама лишь раз поправляет дочь.

«Чудесная девочка Эвер»;

«Круто! У нее даже нет акцента!»

«Отличный русский у вашей дочери. Умница!»

«У нее очень хорошее произношение!» — отметили в комментариях поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что 12-летняя дочь Милы Йовович получила свою первую главную роль.

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