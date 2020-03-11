12-летняя дочь Милы Йовович получила свою первую главную роль
Ранее девочка отметилась на экране, сыграв свою маму в детстве в фильме «Обитель зла».
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Фото, видео: Instagram @evergaboanderson
12-летняя дочь Милы Йовович получила свою первую главную роль. Как сообщил интернет-портал Variety, Эвер Андерсон предстоит сыграть Венди в новой версии «Питера Пэна», которая будет называться «Питер и Венди». Уже известно, что на роль мальчика, который не хочет взрослеть, утвержден британец Александр Молони.
Кроме того, уже в апреле Эвер появится на экранах в новом фантастическом боевике от Marvel «Черная вдова», где она сыграла главную героиню Наташу Романову в детстве.
«Все, будьте готовы встретить молодую Черную Вдову. Итак, мы можем наконец поговорить о секретных проектах Эвер Андерсон. <…> Мы так гордимся нашим ребенком! С тех пор, как ей исполнилось 5 лет, она всегда хотела действовать, и она вложила время, внимание и энергию в то, чтобы ее мечта осуществилась!», — написала Йовович в своем Instagram.
Ранее невероятно похожая на маму Эвер Андерсон воплотила юную версию Милы Йовович картине «Обитель зла».
В феврале 5-tv.ru рассказывал, что старшая дочь Милы Йовович Эвер взяла на себя роль второй матери новорожденной сестренки Ошин — третьего ребенка в семье актрисы и британского кинорежиссера и продюсера Пола Андерсона.
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