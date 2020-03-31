В России освободили от прохождения ТО автомобили младше четырех лет

В России освободили от прохождения обязательного технического осмотра (ТО) автомобили младше четырех лет, сообщает ТАСС.

На пленарном заседании Госдумы во вторник, 31 марта, депутаты одобрили новые поправки к статье 15 федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с новым постановлением, от прохождения ТО освобождаются легковые автомобили всех классов, грузовые автомобили весом не более 3,5 тонн, а также мототранспортные средства младше четырех лет. Кроме того, один раз в два года данную процедуру должны проходить ТС от 4 до 10 лет, ежегодно — автомобили старше 10 лет.

Согласно прежнему порядку, обязательному техосмотру один раз в два года подлежали автомобили возраста от трех до семи лет, ежегодному — транспортные средства старше семи лет. Полностью от процедуры освобождались лишь автомобили младше трех лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 31 марта 2020 года в России начнет действовать новый документ на автомобили.