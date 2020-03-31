Шувалов заверил Путина в достаточной ликвидности госкорпорации ВЭБ
Глава ВЭБ на встрече с президентом рассказал о финансовом положении инвестбанка.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Внешэкономбанк России не только исправно выплачивает внешний долг, но и участвует в работе по нацпроектам внутри страны. Об этом сегодня Владимиру Путину доложил глава ВЭБ Игорь Шувалов.
«ВЭБ у нас не просто банк — это прежде всего институт развития. Я знаю, что состояние учреждения, когда вы его приняли, было непростым, и вы занимались, в том числе тем, чтобы его фактически привести в работоспособное состояние», — отметил президент России.
«Ликвидности на наших счетах достаточно, и в этом смысле мы сейчас в абсолютно здоровом, нормальном состоянии», — ответил глава ВЭБ.
Как подчеркнул Игорь Шувалов, при участии Внешэкономбанка реализуются многие крупные проекты. Среди них — поставка самолетов российским авиакомпаниям и развитие федеральных автотрасс.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах граждан к 20 апреля.
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