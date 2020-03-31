Метро в Петербурге изменит часы работы с 1 апреля

Метрополитен в Петербурге с 1 апреля 2020 года сокращает часы работы в связи с усилением мер по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщается на официальном сайте администрации города, подземка будет закрывать свои двери для входа пассажиров в 22:00.

Кроме того, изменения произойдут и в работе наземного транспорта. Временно отменена часть маршрутов, которые в значительной мере дублировались иными. В вечерние часы рейсы наземного транспорта будут следовать в соответствии с прибытием последних поездов метро, но не позднее 23:00. С их списком можно ознакомиться на портале администрации Северной столицы.

Рассчитывать время на дорогу рекомендуется с помощью онлайн-сервиса на официальном портале общественного транспорта Санкт-Петербурга, а также с помощью приложений «Яндекс. Транспорт» и «Яндекс. Карты».

Кроме того, власти проинформировали о повышении мер дезинфекции в метро. Все контактные поверхности, поручни и ручки будут обрабатывать специальным раствором раз в час.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно и нельзя делать в нерабочую неделю в Петербурге.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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