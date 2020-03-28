Что можно и нельзя делать в нерабочую неделю в Петербурге
По оценке властей карантинные дни должны эффективно сработать против дальнейшего распространения коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, /Alexander Legky, /Konstantin Kokoshkin, / Komsomolskaya Pravda
В Санкт-Петербурге, как и вовсей России, с 28 марта по 5 апреля 2020 года объявлена нерабочая неделя. В это время жителям города рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома. В городе на Неве закрыты сады и парки, места общепита, театры и музеи, а также ряд торговых точек. 5-tv.ru публикует список того, что работает и не работает в нерабочую неделю.
По указу президента РФ всем сотрудникам запрещается посещение предприятий, кроме тех, на которые не распространяется действие документа: медицинские учреждения, аптеки, магазины, обеспечивающие граждан продуктами питания и товарами первой необходимости.
Также будут закрыты все бары, рестораны и кафе, а также столовые, кроме тех, что на предприятиях. Однако можно будет воспользоваться доставкой и заказать еду на дом.
Временно ушли на отдых салоны красоты, парикмахерские, маникюрные салоны и массажные кабинеты. Не будут работать химчистки и клининговые компании.
Невозможно будет посетить парки, сады и скверы — они закрыты. Возможности заехать в отель или забронировать номер в гостинице также не представиться. Также закрыты будут церкви, храмы и другие религиозные учреждения.
До 30 апреля под запретом культурные, спортивные и досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Карантин коснулся и транспорта. Всю нерабочую неделю не будут действовать льготные проездные для школьников и пенсионеров. Власти обещают, что взамен на проездные льготникам позднее будет начислено семь дополнительных дней.
Кроме того прекращено движение 120 маршруток. Метрополитен Петербурга временно перейдет на график выходного дня с 30 марта по 4 апреля.
Продолжат работу только продовольственные магазины и торговые точки с товарами первой необходимости, АЗС и зарядные станции для электромобилей. Для граждан будут доступны некоторые офисы банков, страховых компаний, а также салоны связи. Обратиться можно будет в частные и государственные медицинские клиники. Полностью будут работать интернет-магазины, включая доставку на дом или работу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции проводятся в Санкт-Петербурге.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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