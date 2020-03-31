Звезда «Сватов» Артемьева рассказала, как проходили съемки популярного сериала
По словам актрисы, мужчины были крайне внимательными к партнершам на съемочной площадке.
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Фото, видео: Instagram @liudmilartemyeva
Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева поделилась с фанатами трогательной историей со съемочной площадки проекта. Актриса театра и кино рассказала о трудолюбии артистов, а также и галантном и внимательном отношении мужчин-актеров к дамам. Соответствующий пост Артемьева разместила на своей странице в Instagram.
«На съемках „Сватов“ никто не позволял себе халтурить и показывать плохое настроение. Я не знаю, когда наш режиссер спал и ел. Но при таком сложном режиме работы он ни разу не продемонстрировал недовольство. Это касается всех. Но главное, какие внимательные в съемочной группе были мужчины: и ручку вовремя подавали, и комплиментик отвешивали. В театре в Москве меня окружают одни боевые подруги. А на съемках я — женщина», — отметила актриса.
Фанатов очень заинтересовала история со съемок, и они попросили Артемьеву поделиться еще какими-нибудь забавными фактами. Также поклонники отметили невероятную привлекательность знаменитости.
«Грех такой женщине ручку вовремя не подать»;
«Ольга Николаевна — это пример женственности и интеллекта, супер героиня»;
«Вы великолепная женщина и актриса!»;
«Какая вы красавица», — написал поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Добронравов подтвердил отсутствие Артемьевой в новом сезоне «Сватов».
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