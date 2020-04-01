Девять станций метро закроют в Петербурге с 1 апреля

Девять станций метро Санкт-Петербурга закроют на вход и на выход с 1 апреля в связи с усилением мер безопасности по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки. Еще на восьми станциях будет закрыт один из двух действующих вестибюлей.

Полностью будут закрыты на вход и выход станции: «Невский проспект», «Новокрестовская», «Садовая», «Сенная площадь», Технологический институт 1», «Маяковская», «Достоевская», «Площадь Александра Невского 2» и «Звенигородская».

Один их двух вестибюлей закроется на станциях «Девяткино», «Площадь Восстания», «Площадь Ленина», «Московская», «Дунайская», «Проспект Славы», «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект».

Ранее 5-tv.ru сообщал о новых ограничениях на вход и выход из петербургского метрополитена, которые начнут действовать с 1 апреля.

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