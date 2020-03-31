Все умершие имели сопутствующие хронические заболевания.

Пять пациентов с диагнозом коронавирус скончались в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Пять человек, у которых был подтвержден диагноз коронавирус, умерли в московской больнице. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

Все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания, такие как кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ, онкология и сахарный диабет. Причина их смерти станет ясна после проведения вскрытия.

Отмечается, что четверо из них находились на искусственной вентиляции легких.

Возраст умерших от 61 до 74 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оперштаб Москвы ответил на самые популярные вопросы о режиме карантина.

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