Пациенты больницы в Коммунарке сняли ролик в поддержку главврача и всего медперсонала. Они поблагодарили их за самоотверженную работу и душевное отношение, которое помогает быстро пойти на поправку.

«Хотелось бы выразить сердечную благодарность всем без исключения работникам Коммунарки за внимание, доброту и заботу о нашем здоровье. Спасибо за то, что вы лечите нас, а меня уже вылечили. Огромное спасибо врачам, благодаря вам мы живы. Вы работаете ради нас, мы остаемся дома ради вас», — говорят люди в ролике.

Сама больница продолжает работу в обычном режиме. Сейчас здесь находятся около 200 пациентов с подозрением на коронавирус, они будут оставаться там на карантине до получения результатов тестов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число заразившихся COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 50 тысяч человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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