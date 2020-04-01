Число заразившихся COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 50 тысяч человек
Всего жертвами пандемии стали порядка 41 тысячи человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cozzoli/Fotogramma/Ropi; 5-tv.ru
По последним данным, за сутки число заразившихся в мире существенно возросло и достигло 850 тысяч человек. Умерших — более 41-й тысячи. Больше всего заболевших в Соединенных Штатах. Только в Нью-Йорке, по сообщению губернатора, свыше 75 тысяч инфицированных. Медики констатируют: в США число заражений коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом. Отсюда — мрачный прогноз: в ближайшее время американцам следует ожидать значительного роста случаев заражения.
Бороться с пандемией продолжают в Европе. Во Франции за сутки от коронавируса умерли почти 500 человек, число заразившихся превысило 50 тысяч. По-прежнему тяжелая ситуация в Италии и Испании. Там больше всего погибших. В Мадриде заработал крупнейший в стране полевой госпиталь — в него превратили экспоцентр. В итальянских городах полиция регулярно проводит рейды. Останавливают людей, нарушающих режим карантина. За четыре дня удалось задержать 272 человека, которые оказались носителями коронавируса.
В Великобритании, несмотря на рост заболеваемости, премьер-министр Борис Джонсон готовится покинуть самоизоляцию. После положительного теста на коронавирус политик находился на карантине, но утверждает, что чувствует себя хорошо и уже готов «выйти в люди». А вот президент Сербии Александар Вучич, наоборот, из-за плохого самочувствия отложил обращение к нации.
Среди стран, которые приняли правильные и своевременные меры по борьбе с распространением инфекции, Сингапур, Южная Корея и Россия. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
«Россия очень хорошо замедлила эпидемию сначала, я надеюсь, что дополнительные меры сейчас остановят перенос инфекции, и что мы увидим даже, что острый рост заболевания будет замедляться», — сказала Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения.
Медик подчеркнула, что самоизоляция, по-прежнему, остается наиболее действенной мерой, чтобы остановить стремительное распространение болезни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ограничения ввели в городах во время режима самоизоляции.
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