Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу на улице в Новой Москве. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло накануне вечером по адресу поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Соседский Стан, 1. В результате инцидента один человек пострадал, 29-летний мужчина находится в реанимации.

По предварительной информации, стрельба была открыта из хулиганских побуждений. Неизвестный произвел несколько выстрелов с расстояния 5-7 метров. Пострадавший был госпитализирован с ранением мягких тканей обоих бедер.