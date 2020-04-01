Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу на улице в Новой Москве
В результате инцидента один человек пострадал, находится в реанимации.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу на улице в Новой Москве. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло накануне вечером по адресу поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Соседский Стан, 1. В результате инцидента один человек пострадал, 29-летний мужчина находится в реанимации.
По предварительной информации, стрельба была открыта из хулиганских побуждений. Неизвестный произвел несколько выстрелов с расстояния 5-7 метров. Пострадавший был госпитализирован с ранением мягких тканей обоих бедер.
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