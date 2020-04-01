Биатлонисты призвали Владимира Драчева сложить полномочия главы СБР

Российские биатлонисты-ветераны, судьи и тренеры призвали Владимира Драчева добровольно снять с себя полномочия главы Союза биатлонистов России (СБР). По их мнению, Драчев потерял «доверие биатлонной семьи».

«Решившись на такой шаг, вы не только не утратите авторитета в биатлонной семье, но, напротив, укрепите его. Оставив пост Президента СБР, вы сделаете лучше и для себя, и для российского биатлона», — сказано в письме.

Авторы обращения утверждают — за те два года, что Драчев возглавляет СБР, «не только не были выполнены обещания», которые он давал в своей программной речи, но и «усугубились старые проблемы».

Послание к Драчеву подписали 24 человека. Среди них заслуженный тренер СССР и РФ Александр Привалов, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов и другие. Об этом пишет РЕН ТВ.

Владимир Драчев пока никак не прокомментировал произошедшее. А вот первый вице-президент СБР Алексей Нуждов назвал письмо с призывом к отставке своего коллеги серьезным поводом для созыва заседания правления организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Драчев объяснил, почему Александр Логинов отказался от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону.