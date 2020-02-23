«Психологический срыв»: в Союзе биатлонистов РФ объяснили, почему Логинов снялся с масс-старта ЧМ

Российский биатлонист Александр Логинов отказался от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, из-за психологического срыва. Об этом 5-tv.ru рассказал президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев.

«Психологический, наверное, срыв. Я бы так сказал. Сколько можно травить спортсмена? Уже третий год продолжается (травля — Прим. ред.)», — объяснил президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев.

При этом он подтвердил, что Александр Логинов выступит на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.

Сам биатлонист не стал комментировать 5-tv.ru причину своего отказа от участия в масс-старте ЧМ. После разговора с одним из тренеров за закрытыми дверями фургона на парковке он молча уехал на автомобиле из расположения сборной РФ.

Как сообщал 5-tv.ru, 22 февраля в гостиничных номерах биатлонистов из России прошли обыски. Поводом для визита полиции стала жалоба Международного союза биатлонистов (IBU) из-за того, что личный тренер Александра Логинова приехал на мероприятие по чужой аккредитации.