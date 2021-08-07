7 малоизвестных фактов о Гоголе и его произведениях

Николай Гоголь родился 1 апреля 1809-го и подарил миру такие произведения, как «Мертвые души», «Ревизор», «Вий», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и другие. Гоголь был талантливой и неординарной личностью: сжигал рукописи, слышал голоса и любил готовить. Специально для 5-tv.ru репетитор по литературе Рина Бондаренко рассказала малоизвестные факты о писателе и его произведениях.

Гоголь любил готовить и устраивать званые вечера

Одним из хобби писателя была кулинария. Гоголь был хозяйственным человеком и любил собирать у себя дома застолья. Но по сохранившимся рассказам его современников, настоящих друзей у Гоголя не было. Многие его недолюбливали за довольно странный характер и считали слегка сумасшедшим. И, как вы убедитесь дальше, небезосновательно.

Второй том «Мертвых душ» Гоголь сжигал дважды

Первый раз писатель избавился от рукописи, когда был за границей. А второй раз написал ее заново и тоже сжег, но дело уже происходило в России. Николай Васильевич хотел написать второй том «Мертвых душ» и третий раз, но не успел, так как скончался в 1852-м.

Рабочий стол Николая Гоголя, за которым он писал второй том «Мертвых душ». Фото: ТАСС / Анатолий Морковкин

На самом деле существуют фрагменты третьей части рукописи. Черновики остались в шкафу, о котором Гоголь забыл. Также сохранились воспоминания его современников о сюжете второй части «Мертвых душ».

«Мертвые души» должны были состоять из трех томов

Для кого-то и второй том произведения может показаться логически немыслимым, но Николай Гоголь планировал написать три тома. Он мечтал сделать произведение в стиле «Божественной комедии» Данте Алигьери. По задумке Гоголя, в первом томе герои поэмы находятся в аду и фокус сюжета концентрируется на их пороках. Вторая часть произведения — это чистилище, которое должны были пройти Чичиков и Плюшкин, очистив свои «мертвые» души. А в третьем они попадают в рай. Замысел Гоголю реализовать не удалось, до читателей дошел только первый том.

Идею «Мертвых душ» и «Ревизора» придумал Пушкин

В это трудно поверить, но идеи написания поэмы «Мертвые души» и комедии «Ревизор» принадлежат Александру Пушкину. Писатель задумал сюжеты литературных произведений, но не написал их. Сам Николай Васильевич этот факт не скрывал, а наоборот, очень гордился. Писателю льстило, что он был лично знаком с Пушкиным и тот доверил ему свои идеи на реализацию.

Александр Пушкин и Николай Гоголь. Фото: РИА Новости

Сам Николай Гоголь был похож на главного героя «Ревизора» Хлестакова тем, что любил похвастаться вещами, которые он на самом деле не делал. Этот факт также отмечали его современники.

Слышал голоса в детстве и убивал червей

О неуравновешенной психике Николая Гоголя можно судить не только по тому факту, что он неоднократно уничтожал свои рукописи. В детстве писатель часто слышал голоса у себя из-за спины. Тот же голос он услышал за несколько дней до смерти. Необъяснимые явления присутствовали в его жизни постоянно.

Памятник Николаю Гоголю в Москве. Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Гоголь не любил ящериц и червей, называл их «вертлявыми» и убивал тростью. Существа напоминали ему чертей. Писатель очень много говорил о смерти перед своей кончиной и как будто готовился к ней. Он даже попросил разослать его рукописи нужным людям.

Мать Гоголя стыдилась сына-писателя

Мария Гоголь-Янковская не воспринимала деятельность сына всерьез и распространяла слухи, что ее отпрыск придумал пароход, паровоз и телеграф. Она не хотела верить в то, что Николай сочиняет какие-то «побасенки» и не понимала, когда окружающие говорили, что ее сын талантливый.

Сам Гоголь тоже унаследовал черты характера матери и будучи адъюнкт-профессором истории в столичном университете, то есть его заместителем, представлялся профессором. Иван Тургенев вспоминал, что Николай Васильевич был не очень хорошим преподавателем.

Не боялся власти

Во время правления Николая I с 1825–1855 гг. в Российской Империи была напряженная обстановка. Из-за характера императора, перечить ему боялись. Сказывалось недавнее восстание декабристов, которое произошло в самом начале правления Николая. Но Гоголя все это не пугало.

Репродукция оригинальной иллюстрации к комедии Николая Гоголя «Ревизор». Репродукция ТАСС

Автор имел смелость написать комедию «Ревизор», которая высмеивала власть и отдельные чины. Несмотря на то, что Николай I одобрил произведение Николая Гоголя на публикацию, на всякий случай писатель уехал за границу. Но когда понял, что его жизни ничего не угрожает, вернулся.