У двух руководителей департаментов МЧС коронавирус не подтвердился

У руководителя департамента спасательных формирований МЧС Игоря Кутровского и руководителя департамента информационных технологий и связи МЧС Сергея Ефименко СОVID-19 не подтвердился. Мужчины поступили в больницу с высокой температурой. Теперь они отправились на самоизоляцию. Об этом пишет РИА Новости.

С 31 марта сотрудники всех отделов и управлений центрального аппарата МЧС России, включая руководство, перешли на вахтовый режим работы — день через день. Подобная мера была принята для того, чтобы минимизировать количество людей в здании и обеспечить им возможность соблюдения безопасной дистанции.

До этого коронавирус был диагностирован у главврача больницы в Коммунарке. По информации медиков, Денис Проценко чувствует себя удовлетворительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию.