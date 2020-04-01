У двух руководителей департаментов МЧС коронавирус не подтвердился
Из-за повышенной температуры мужчины отправились на самоизоляцию.
У руководителя департамента спасательных формирований МЧС Игоря Кутровского и руководителя департамента информационных технологий и связи МЧС Сергея Ефименко СОVID-19 не подтвердился. Мужчины поступили в больницу с высокой температурой. Теперь они отправились на самоизоляцию. Об этом пишет РИА Новости.
С 31 марта сотрудники всех отделов и управлений центрального аппарата МЧС России, включая руководство, перешли на вахтовый режим работы — день через день. Подобная мера была принята для того, чтобы минимизировать количество людей в здании и обеспечить им возможность соблюдения безопасной дистанции.
До этого коронавирус был диагностирован у главврача больницы в Коммунарке. По информации медиков, Денис Проценко чувствует себя удовлетворительно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию.
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