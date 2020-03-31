Медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию

Медицинский персонал инфекционной больницы в столичной Коммунарке может отправиться на самоизоляцию после того, как у главного врача Дениса Проценко подтвердился коронавирус. Как было озвучено в эфире одного из федеральных телеканалов, в настоящее время такая возможность рассматривается, так как с заразившимся контактировала значительная часть его коллег. Сейчас круг этих лиц устанавливается, отмечает Интерфакс.

Ранее Денис Проценко рассказал, что у него диагностирован COVID-19. Он отметил, что продолжает работать удаленно, и в его кабинете есть все необходимое для дистанционного управления и даже медицинских телеконсультаций.

Больница в Коммунарке, расположенная на территории Новой Москвы, принимает пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекционное заболевание.

Всего, по состоянию на 31 марта, в России зарегистрировано 2 337 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 73 регионах. Выздоровел 121 человек, скончались от COVID-19 — 17 пациентов.

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