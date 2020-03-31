Тест на COVID-19 у главврача Дениса Проценко оказался положительным.

Медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию

Фото: Известия / Кристина Кормилицына

Тема:
Эпидемия коронавируса

Медицинский персонал инфекционной больницы в столичной Коммунарке может отправиться на самоизоляцию после того, как у главного врача Дениса Проценко подтвердился коронавирус. Как было озвучено в эфире одного из федеральных телеканалов, в настоящее время такая возможность рассматривается, так как с заразившимся контактировала значительная часть его коллег.  Сейчас круг этих лиц устанавливается, отмечает Интерфакс.

Ранее Денис Проценко рассказал, что у него диагностирован COVID-19. Он отметил, что продолжает работать удаленно, и в его кабинете есть все необходимое для дистанционного управления и даже медицинских телеконсультаций.

Больница в Коммунарке, расположенная на территории Новой Москвы, принимает пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекционное заболевание.

Всего, по состоянию на 31 марта, в России зарегистрировано 2 337 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 73 регионах. Выздоровел 121 человек, скончались от COVID-19 — 17 пациентов.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
31 мар
Крупный супермаркет закрыли в Петербурге из-за коронавируса у сотрудницы магазина
31 мар
«Ай да коронавирус»: Виктор Дробыш встал к балетному станку — фото
31 мар
Нарушившие карантин россияне будут получать SMS
31 мар
Борьбу с коронавирусом усиливают в Сирии
31 мар
«Это очень сложно»: эпидемиолог о снижении уровня заболеваемости СOVID-19
31 мар
«Шашлык-пати не получится»: Нелли Ермолаева показала себя на карантине с семьей
31 мар
Главврач Коммунарки прокомментировал информацию о своем заражении COVID-19
31 мар
Песков объяснил решение Госдумы наделить правительство правом вводить режим ЧС
31 мар
Онлайн-шоу о самоизоляции: День первый
31 мар
«Эра гламура закончилась»: Васильев рассказал, какой будет мода после пандемии

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 27%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Хоть в карантин! Лучше друзья и коллеги по знаку зодиака

Последние новости

19:19
Крупный супермаркет закрыли в Петербурге из-за коронавируса у сотрудницы магазина
19:14
«Пожалуйста, держись»: Бузова поддержала подавшую на развод с Джиганом Самойлову
19:05
Прохожие задержали налетчика, напавшего с ножом на пенсионерку в Перми
18:59
«Ай да коронавирус»: Виктор Дробыш встал к балетному станку — фото
18:50
Медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию
18:46
Шувалов заверил Путина в достаточной ликвидности госкорпорации ВЭБ

Сейчас читают

Хоть в карантин! Лучше друзья и коллеги по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок