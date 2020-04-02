Супруга Данилы Козловского рассказала, кто помог ей справиться с одиночеством в ожидании ребенка и любимого мужа.

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Фото, видео: Instagram @_olyazueva, @adriannina

Пополнение в семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой положило конец ее периоду одиночества в США. Актрисе пришлось ждать появления на свет дочери в разлуке с супругом. В это время он заканчивал съемки своих проектов в России. Томительное ожидание помогла скрасить любимая собака девушки по кличке Груша.

Молодая мама выложила в Instagram снимок, сделанный в прошлом году. В кадре она запечатлена на последних сроках беременности. Напротив нее сидит Груша, которая заботливо положила лапу на округлившийся живот хозяйки и преданно смотрит ей в глаза. Ольга благодарна питомцу за поддержку и теперь, во время пандемии, старается отплатить животному тем же. По ее словам, сейчас тяжело как людям, так и братьям нашим меньшим: приюты опустели, и финансовую помощь им оказывают значительно реже.

Instagram @_olyazueva

«Но это хорошее время взять животное в дом или на временную передержку. Я не понаслышке знаю толк от такого поступка. Сначала думаешь: „Зачем я на это подписалась?..“, когда выгуливаешь собаку холодным московским утром. А потом эта собака уткнется в тебя мокрым носом в тяжелый момент, и… все… А еще собака — лучший друг беременной женщины (личный опыт)», — поделилась Зуева.

Как уточняет портал Дни.ру, сейчас Ольга вместе с Козловским и недавно родившейся наследницей находятся на самоизоляции в США и пока не собираются покидать страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Зуева завела фанатов снимками нагой себя.

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