Певица Полина Гагарина в числе первых поздравила своего близкого друга Сергей Лазарева с днем рождения. Сегодня популярному артисту исполняется 37 лет.

Из-за всеобщего режима самоизоляции Гагарина не смогла приехать к товарищу и лично пожелать ему счастья и здоровья, однако сделала необычную поздравительную открытку в своем Instagram. Звезда эстрады опубликовала нежное фото из личного архива, под которым призналась в чувствах к молодому певцу и пожелала ему всего самого доброго.

«Серень, я мечтаю о времени, когда смогу тебя вот так обнять! С днем рождения, мой дорогой друг! Мы со всем справимся. Здоровья тебе, твоим невероятным деткам и любимой мамуле! Внутренней силы, и пусть твоя энергия двигает тебя к новым победам! Очень скучаю!» — обратилась к Лазареву подруга.

Instagram @gagara1987

В комментариях к трогательному посту поклонники звезды присоединились к поздравлениям, а также отметили: на фото артисты совсем непохожи на добрых друзей, а больше походят на влюбленную пару. Впрочем, за излишнюю нежность друг к другу музыкантов никто не упрекнул.

«Совсем как не друзья. Я была бы рада, если бы вы были вместе!»

«Ну прям идеальная парочка! С Днем рождения, Сереж! У тебя классная подруга!»

«Сереже повезло с друзьями! Особенно, с такой красоткой как Полина!» — один за другим писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как экс-участник дуэта Smash Влад Топалов поздравил Сергея Лазарева с днем рождения.