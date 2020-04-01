В честь праздника друг и бывший коллега певца опубликовал трогательное фото из личного архива.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; Instagram @vladtopalovofficial

Сегодня, 1 апреля, популярному певцу Сергею Лазареву исполняется 37 лет. Одним из первых артиста поздравил его коллега, экс-участник знаменитого дуэта Smash!! Влад Топалов.

В своем Instagram друг Лазарева выложил забавное фото из личного архива, где позирует вместе с именинником в бассейне, а также добавил к снимку трогательное обращение с пожеланиями счастья и добра.

«Мой друг. Мой брат. Мой родной. Моя гордость. Талант от Бога! Любимый @lazarevsergey, ты все знаешь, как я отношусь и что думаю. Будь всегда уверен, спокоен и счастлив, папашка! А я всегда с тобой!» — написал Топалов.

Instagram @vladtopalovofficial

Фанаты звездного дуэта присоединились к поздравлениям, а также отметили: после того, как распалась группа Smash!!, прошло уже немало времени, однако Сергей ничуть не изменился — он все такой же лучезарный, дерзкий и обаятельный.

«Какие вы здесь озорные и красивые! Счастья тебе, Сережа!»

«Прям ностальгия накрывает! С днем рождения, Сереженька!»

«Как я любила ваш дуэт! Ребята, вы супер! Сережа, счастья тебе и деткам!» — обратились к имениннику фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где сын Сергея Лазарева Никита учит разговаривать младшую сестру.

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