Старинная икона Богоматери замироточила в Тульской области

Икона XVIII века — образ Божией Матери «Знамение», находящаяся в Михаило-Архангельском храме в Тульской области, замироточила, сообщает сайт Русской православной церкви.

По свидетельству очевидцев и настоятеля Богоявленского храма протоиерея Олега Алейникова, мироточение наблюдается с 8 февраля с периодичностью раз в несколько дней.

Икону 30 лет назад нашел на чердаке заброшенного дома местный сельский житель, который обнаружил, что на ее обратной стороне был написан образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Мужчина завещал передать находку в храм после своей смерти, что родственники и сделали осенью 2019 года.

Михаило-Архангельский храм расположен в селе Урусово Веневского района.

Верующие считают, что от мироточащих икон возможно получить исцеление. В сентябре 2019 года в греческой православной церкви Святой Троицы в Чикаго замироточила икона Богоматери.