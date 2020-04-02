Как ограничение работы метро отразилось на жизни петербуржцев
В Комитете по транспорту уверены, мера по изменению графика работы подземки необходима. Чем люди меньше контактируют между собой, тем лучше.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
В Петербурге с 1 апреля изменилась схема работы общественного транспорта.
Первым из российских мегаполисов город на Неве решил ограничить не только движение автобусов и трамваев, но и метро — главной артерии любого крупного города.
Пассажиропоток и так резко упал — практически на 80%. В период самоизоляции в метрополитене непривычно тихо. Сразу минус два миллиона пассажиров в день.
И это меняет, безусловно, жизнь Петербурга.
Сергей Лесков сам убедился.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Подмосковья объяснил важность самоизоляции.
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