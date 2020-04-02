Как ограничение работы метро отразилось на жизни петербуржцев

В Комитете по транспорту уверены, мера по изменению графика работы подземки необходима. Чем люди меньше контактируют между собой, тем лучше.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

В Петербурге с 1 апреля изменилась схема работы общественного транспорта.

Первым из российских мегаполисов город на Неве решил ограничить не только движение автобусов и трамваев, но и метро — главной артерии любого крупного города.

Пассажиропоток и так резко упал — практически на 80%. В период самоизоляции в метрополитене непривычно тихо. Сразу минус два миллиона пассажиров в день.

И это меняет, безусловно, жизнь Петербурга.

Сергей Лесков сам убедился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Подмосковья объяснил важность самоизоляции.

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