«Быстрее вернемся к обычной жизни»: глава Подмосковья объяснил важность самоизоляции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, почему всем гражданам важно соблюдать режим самоизоляции, введенный на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Понимаю, что режим самоизоляции для многих — сложное испытание. Это по-прежнему самое главное, хотя, возможно, призывы к этому всем уже поднадоели. Почему это так важно? Потому что от коронавируса нет вакцины и лекарства, мы это знаем. Поэтому карантин. Так быстрее вернемся к обычной жизни», — сказал Воробьев.

По его словам, коронавирус продолжает распространяться по России. На данный момент в Московской области 177 заболевших. К счастью, среди них немного людей, находящихся в тяжелом состоянии. Чтобы быть во всеоружии, власти мобилизовали систему здравоохранения.

«Наша ключевая задача на сегодня — защитить врачей. Мы каждую неделю закупаем защитные костюмы, маски и другие средства, чтобы медики, которые сейчас рискуют больше всех, чувствовали себя безопаснее. Врачам отдельные слова благодарности», — обозначил приоритеты глава Подмосковья.

Он добавил, что для безопасности простых граждан продолжается дезинфекция подъездов и общественного транспорта. Одновременно программисты готовят систему пропусков, по которым можно будет выходить из дома. Для информирования россиян запущены горячие линии и специальные сайты.

«Хочу пожелать всем хорошего вечера, привет семье и будьте обязательно здоровы!» — заключил Воробьев.

Буквально несколько часов назад 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусом, а не 177. Два человека скончались в результате осложнений.

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