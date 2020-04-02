По словам очевидцев, дым идет из окна третьего этажа.

Пожар произошел в хирургическом отделении больницы в ЦАО Москвы

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Пожар произошел в лечебном учреждении по адресу 2-я Дубровская в Центральном Административном округе Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, возгорание случилось в хирургическом отделении больницы.

По словам очевидцев, из окон третьего этажа валит дым.

Подробности уточняются.

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