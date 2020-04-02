Главный инфекционист ФМБА назвал срок окончания вспышки COVID-19 в России
Врач отметил, что пик заболевания придется на середину следующей недели.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de, Peter Steffen, Plihal Libor, Jens Büttner
Сроки завершения вспышки коронавируса в России назвал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров в эфире передачи «Док-Ток».
По его словам, пик заболевания еще не пройден, его стране только предстоит преодолеть. Но к началу лета Россия выйдет из пандемии COVID-19.
«В конце концов кончится к лету, это точно», — приводит слова Никифорова URA.RU.
Кроме того, по его словам, пик инфекции следует ожидать уже к середине следующей недели. Спад после этого момента может длиться недель 10-12.
На сегодняшний день в России зафиксировано 2777 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 1 апреля 190 пациентов выздоровели. Летальных случаев в стране 24.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число заболевших коронавирусом в мире превысило 900 тысяч человек.
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