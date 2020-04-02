Число заболевших коронавирусом в мире превысило 900 тысяч человек

Всего в мире с начала эпидемии жертв коронавируса — более 46 тысяч. Количество заболевших превысило 900 тысяч.

От новой пневмонии нельзя защититься даже в автономном плавании. Опасные симптомы обнаружили у 15 из 58 членов экипажа подводной лодки нидерландского флота. Субмарину срочно сняли с боевого дежурства в Северном море и отправили на базу — на карантин. Ранее подобное ЧП произошло на атомном авианосце ВМС США Тэодор Рузвельт. Только там все гораздо масштабнее — заразились более двухсот моряков. А капитану пришлось писать открытое письмо, потому что Пентагон не торопился списать их для лечения на берег.

В Латвии из-за коронавируса даже официально зазвучала русская речь. На улицах по громкой связи из полицейских машин людям сообщают о том, что нужно соблюдать дистанцию. Но карантин в стране пока не введен.

В Польше предложили провести президентские выборы, намеченные на 10 мая, заочно — по почте.

Правительство Италии продлило карантин до 13 апреля. Ситуация в стране остается сложной. 727 человек умерли за последние сутки. Однако некоторые населенные пункты в той же Ломбардии, которая стала центром эпидемии, вирус будто обходит стороной. Ученые даже решили взять у жителей анализы и генетические тесты, чтобы понять в чем дело, и, возможно даже разработать вакцину. Однако местные власти предполагают, что просто люди живут обособленно и почти не ездят за пределы своей деревни.

Хорошие новости приходят из Китая. 93% заболевших вылечились. Эпидемия там закончилась. За последние сутки во всей стране зафиксировали всего 36 новых случаев заражения, 35 из них завозные у прибывших из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи рассказали о последствиях «адской смеси» сезонного гриппа и COVID-19.

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