Число заболевших коронавирусом в мире превысило 900 тысяч человек
На первом месте по количеству заразившихся находится США — COVID-19 там обнаружили у 199 092 человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Cdc/Cdc; 5-tv.ru
Всего в мире с начала эпидемии жертв коронавируса — более 46 тысяч. Количество заболевших превысило 900 тысяч.
От новой пневмонии нельзя защититься даже в автономном плавании. Опасные симптомы обнаружили у 15 из 58 членов экипажа подводной лодки нидерландского флота. Субмарину срочно сняли с боевого дежурства в Северном море и отправили на базу — на карантин. Ранее подобное ЧП произошло на атомном авианосце ВМС США Тэодор Рузвельт. Только там все гораздо масштабнее — заразились более двухсот моряков. А капитану пришлось писать открытое письмо, потому что Пентагон не торопился списать их для лечения на берег.
В Латвии из-за коронавируса даже официально зазвучала русская речь. На улицах по громкой связи из полицейских машин людям сообщают о том, что нужно соблюдать дистанцию. Но карантин в стране пока не введен.
В Польше предложили провести президентские выборы, намеченные на 10 мая, заочно — по почте.
Правительство Италии продлило карантин до 13 апреля. Ситуация в стране остается сложной. 727 человек умерли за последние сутки. Однако некоторые населенные пункты в той же Ломбардии, которая стала центром эпидемии, вирус будто обходит стороной. Ученые даже решили взять у жителей анализы и генетические тесты, чтобы понять в чем дело, и, возможно даже разработать вакцину. Однако местные власти предполагают, что просто люди живут обособленно и почти не ездят за пределы своей деревни.
Хорошие новости приходят из Китая. 93% заболевших вылечились. Эпидемия там закончилась. За последние сутки во всей стране зафиксировали всего 36 новых случаев заражения, 35 из них завозные у прибывших из-за рубежа.
Ранее 5-tv.ru писал, что врачи рассказали о последствиях «адской смеси» сезонного гриппа и COVID-19.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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