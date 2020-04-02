«Выхожу в подъезд, чтобы просто посидеть в тишине»: Айза Анохина о карантине с детьми

Фанаты подтвердили наличие проблемы и составили целый список мест, где можно спрятаться от ошалевших на самоизоляции малышей.

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Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Экс-супруга рэпера Гуфа, блогер и телеведущая Айза Анохина рассказала о том, как проходит ее карантин в компании двух детей. Звезда воспитывает трехлетнего Элвиса и девятилетнего Сэма. Бизнесвумен выложила пост в Instagram, в котором призналась — иногда ей приходится прятаться от собственных наследников.

«От скуки мои дети научились заправлять мою постель. Также, в квартире планируется ремонт! Потому что в моих детей вселился демон. Мы уже и рисовали, и лепили, и читали! Уроки делать с Сэмом вызывают демона во мне. Спрятаться от детей негде. Иногда выхожу в подъезд и в магазин в доме, чтобы просто посидеть в тишине!» — написала знаменитость в микроблоге.

В подтверждение своих слов Айза Анохина сопроводила пост фотографией, сделанной в подъезде. На снимке звезда позирует в куртке, спортивных брюках и кроссовках, сидя на корточках.

Подписчики Айзы Анохиной в большинстве своем заявили — они полностью понимают проблему кумира. Поклонники пожалели бедную звездную маму, фотографирующуюся в подъездах, и поделились с ней несколькими лайфхаками.

«После такого карантина с детьми положен отпуск родителям для восстановления нервной системы»;

«У меня есть двухъярусная кровать. Я живу на втором ярусе. Осталось только выживать»;

«Хожу в душ по несколько раз»;

«Прячусь на кухне и принимаю ванну часа два!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина пожаловалась — ей и ее сыну угрожают из-за драки собаки Гуфа.

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