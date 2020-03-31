Айза Анохина пожаловалась, что ей и ее сыну угрожают из-за драки собаки Гуфа

Бизнесвумен и блогер Айза Анохина рассказала поклонникам в Instagram, что ей и ее сыну Сэму, стали приходить угрозы от многочисленных пользователей сети. Причиной стало нашумевшее видео, которое снял сам рэпер Гуф. Он запечатлел жестокую схватку своего пса с другой собакой.

«То, что сотворил Гуф, это полный ******. Дико, жутко, страшно, так нельзя. Мы все в ****. Он сейчас лежит снова в психиатрической больнице. У него был срыв очередной. Запомните раз и навсегда: когда Гуф выходит в прямые эфиры, он не здоров», — рассказа Айза.

Однако теледива подчеркнула, что писать гадости и угрозы ей и ее ребенку в данной ситуации — безумно. 35-летняя звезда призвала подписчиков перестать это делать, а особенно, желать смерти ей и ее близким в такое непростое время.

Instagram @aizalovesam

«Я его не оправдываю, он тот еще *****. То, что он любит животных и хорошо к ним относится, это истина. У него много животных. Еще с тех времен, когда мы были вместе, он помогает животным», — отметила звезда.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф позволил своему псу напасть на других собак и наблюдал за жестокой схваткой. Рэпер не разнимал животных, а затем попытался выставить виноватыми в произошедшем хозяев пострадавшего питомца. Зоозащитники призвали наказать артиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза решила продолжать работать и не самоизолироваться.