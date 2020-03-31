Айза Анохина пожаловалась, что ей и ее сыну угрожают из-за драки собаки Гуфа

Айза подчеркнула, что не оправдывает поступок экс-возлюбленного. Она призвала хейтеров перестать писать ей гадости в сети.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Бизнесвумен и блогер Айза Анохина рассказала поклонникам в Instagram, что ей и ее сыну Сэму, стали приходить угрозы от многочисленных пользователей сети. Причиной стало нашумевшее видео, которое снял сам рэпер Гуф. Он запечатлел жестокую схватку своего пса с другой собакой.

«То, что сотворил Гуф, это полный ******. Дико, жутко, страшно, так нельзя. Мы все в ****. Он сейчас лежит снова в психиатрической больнице. У него был срыв очередной. Запомните раз и навсегда: когда Гуф выходит в прямые эфиры, он не здоров», — рассказа Айза.

Однако теледива подчеркнула, что писать гадости и угрозы ей и ее ребенку в данной ситуации — безумно. 35-летняя звезда призвала подписчиков перестать это делать, а особенно, желать смерти ей и ее близким в такое непростое время.

Instagram @aizalovesam

«Я его не оправдываю, он тот еще *****. То, что он любит животных и хорошо к ним относится, это истина. У него много животных. Еще с тех времен, когда мы были вместе, он помогает животным», — отметила звезда.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф позволил своему псу напасть на других собак и наблюдал за жестокой схваткой. Рэпер не разнимал животных, а затем попытался выставить виноватыми в произошедшем хозяев пострадавшего питомца. Зоозащитники призвали наказать артиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза решила продолжать работать и не самоизолироваться.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Хоть в карантин! Лучше друзья и коллеги по знаку зодиака

Последние новости

20:49
«От домохозяйки до алкольвицы»: Дарья Мороз показала, как проводит карантин
20:40
Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса
20:33
Как режим самоизоляции соблюдают жители Петербурга и Ленинградской области
20:24
Айза Анохина пожаловалась, что ей и ее сыну угрожают из-за драки собаки Гуфа
20:20
Еще ряд регионов РФ ввел режим самоизоляции
20:09
«Британская Кардашьян» обнажила грудь в знак борьбы с COVID-19

Сейчас читают

Хоть в карантин! Лучше друзья и коллеги по знаку зодиака
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок