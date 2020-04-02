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«Сладкая хозяюшка!» — русская звезда Playboy занялась готовкой, прикрыв голую грудь скалочкой

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Ниса Мурзанаева
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Фанаты пришли в полнейший восторг, однако отнюдь не от кулинарного мастерства Марии Лиман.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Известная модель Мария Лиман, неоднократно снимавшаяся для журнала Playboy, опубликовала в Instagram невероятно соблазнительное фото. На снимке светская львица запечатлена сидящей на кухонной столешнице практически обнаженной. Голую грудь сексуальная звезда кокетливо прикрыла скалочкой.

«Какое блюдо вы хотите, чтобы я приготовила?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @liman_maria

Поклонники Марии Лиман восхитились потрясающим телом кумира. Фанаты также продемонстрировали свой креатив по поводу блюда, которое их любимица могла бы для них приготовить. Естественно, не обошлось от пикантных намеков, завуалированных двусмысленно звучащими названиями блюд. Однако большинство подписчиков предпочли просто оставить знаменитости приятный комплимент.

«Шикарное тело!»

«Сладкая хозяюшка»;

«Мне бы такую помощницу в пекарню»;

«Не нужно ничего готовить, ты и в сыром виде аппетитная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Playboy в купальнике эротично ждет окончания карантина.

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