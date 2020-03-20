«Русалка!» — Зезда Playboy в купальнике эротично ждет окончания карантина
Мария Лиман опубликовала на своей странице в Instagram очаровательное фото, на котором запечатлена сидящей на песке.
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Фото, видео: Instagram @liman_maria
Известная модель Мария Лиман, неоднократно снимавшаяся для журнала Playboy, опубликовала в Instagram серию соблазнительных кадров. На них светская львица запечатлена сидящей на песке и загадочно смотрящей вдаль. Рядом с ней лежит небольшая собачка.
Поклонники оценили идею знаменитости провести съемку вместе с псом, однако больше всего их внимание привлек обольстительный наряд девушки. Для фотосессии Лиман выбрала сексуальный купальник телесного цвета с экстремальным декольте, частично обнажившим ее грудь. Поскольку цвет одежды почти сливался с кожей грациозной модели, глядя на фото издалека, можно было подумать, что светская львица позировала обнаженной.
В подписи к публикации звезда соцсетей призналась, что с нетерпением ждет окончания карантина.
«Теперь осталось только вспоминать то время, когда была свобода на улицах. Я пытаюсь себя как-то подбадривать, но уже вторую ночь просыпаюсь и перечитываю русские и английские новости в надежде, что завтра еще не будет объявлено военное положение», — призналась девушка.
В комментариях подписчики выразили восхищение ее невероятной красотой и сделали Марии множество изысканных комплиментов.
«Ты очень притягиваешь!»
«Какая прелесть на песочке!»
«Волшебная!»
«Русалка прям…и вышла из пены морской!»
«Согласен составить компанию на время карантина».
«Шикарный купальник», — отметили фолловеры.
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