Минтранс назвал условия возврата денег за авиабилеты в условиях пандемии
Путешествия многих россиян были сорваны из-за временного прекращения авиасообщения между РФ и другими странами.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, Михаил Воскресенский, Константин Михальчевский, Григорий Сысоев; www.globallookpress.com / Soeren Stache
В Министерстве транспорта РФ подробно рассказали об условиях возврата денег за авиабилеты в условиях пандемии коронавируса. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Известно, что из-за угрозы распространения COVID-19 с 27 марта прекращено регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из России за рубеж и в обратном направлении.
«Исключением являются полеты, связанные с вывозом наших соотечественников на территорию РФ из иностранных государств», — уточнили в ведомстве.
При этом внутреннее воздушное сообщение продолжает функционировать. В Минтрансе заявили, что «отмена рейсов авиаперевозчиков на внутренних линиях не имеет правовых оснований».
Таким образом, клиент авиаперевозчика может вернуть деньги за билет, если вынужден отказаться от полета за границу, который должен состояться в период действия запрета авиасообщения.
«А отказ пассажира от перевозки, которая должна состояться после снятия запрета на рейсы за рубеж и при отсутствии факта отмены рейса перевозчиком, считается добровольным. В этом случае деньги возвращаются пассажиру согласно условиям тарифа», — сказали в Минтрансе.
Если авиакомпания отменит рейс внутри страны — деньги за билет пассажиру вернут. Однако если клиент добровольно откажется от внутренней воздушной перевозки при том, что авиакомпания не откажется от рейса — «провозная плата подлежит возврату согласно условиям тарифа».
Известно, что некоторые авиаперевозчики предлагают клиентам различные механизмы компенсации стоимости билетов. Так, «Уральские авиалинии» могут вернуть всю сумму бонусами, которые можно будет потратить на оформление будущих перелетов. Авиакомпания S7 предлагает пассажирам сертификаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Аэрофлот» назвал фейком информацию о завышении цен на авиабилеты.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
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