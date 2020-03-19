«Аэрофлот» назвал фейком информацию о завышении цен на авиабилеты

Представители служб мониторинга «Аэрофлота» зафиксировали массовое распространение в сети и СМИ ложной информации о небывалом росте стоимости авиабилетов для граждан РФ. В особенности, для тех, кто планирует в ближайшие дни вернуться на родину из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь ПАО «Аэрофлот» Юлия Спивакова заявила: пассажирам не стоит пугаться — эта информация не имеет ничего общего с реальностью.

«Мы убедительно просим пользоваться нашим сайтом, когда вы бронируете билеты. Не пользоваться сайтами-агрегаторами, потому что нам присылают скриншот о том, что, например, якобы билет из Афин в Москву стоит 500 тысяч рублей. Это неправда. Билет стоит 10 тысяч рублей, если вы зайдете напрямую на сайт „Аэрофлота"», — отметила Спивакова.

Представитель пресс-службы обратилась к россиянам с просьбой не поддаваться на провокации, не паниковать, а также за всеми необходимыми сведениями обращаться к первоисточнику.

Сегодня специалисты компании бросили все силы для отслеживания и выявления распространителей заведомо ложной информации.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что самолет «Аэрофлота» в ночь с 18 на 19 марта доставил 157 российских туристов из Черногории на территорию РФ.