Национальный онкологический центр имени Блохина в Москве приостановил прием пациентов в отделение химиотерапии. У одного из сотрудников был обнаружен коронавирус. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Медик уже несколько дней находится на больничном, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В центре сейчас выясняют, с кем контактировал зараженный. Всех сотрудников третьего отделения химиотерапии перевели на карантин. Пациенты находятся в изоляции в своих палатах, лечат их теперь врачи других отделений. Всем им предстоит сдать анализы на COVID-19.

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