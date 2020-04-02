По сообщению Роспотребнадзора, у одного из сотрудников был обнаружен коронавирус.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Steffen; 5-tv.ru

Национальный онкологический центр имени Блохина в Москве приостановил прием пациентов в отделение химиотерапии. У одного из сотрудников был обнаружен коронавирус. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Медик уже несколько дней находится на больничном, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В центре сейчас выясняют, с кем контактировал зараженный. Всех сотрудников третьего отделения химиотерапии перевели на карантин. Пациенты находятся в изоляции в своих палатах, лечат их теперь врачи других отделений. Всем им предстоит сдать анализы на COVID-19.

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