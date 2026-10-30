Неожиданный соперник Трампа: Меланию сочли более достойной Нобелевки мира

Президент США давно борется за награду, считая себя достойным.
Фото: Reuters/Umit Bektas
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Daily Mail: первая леди США имеет больше шансов получить Нобелевку мира, чем Трамп
Президент США Дональд Трамп мечтал получить Нобелевскую премию мира, но теперь в прогнозах на следующего лауреата его обходит собственная супруга. Участники рынка оценивают шансы первой леди США Мелании Трамп на получение награды в 2027 году почти в четыре раза выше, чем у главы Белого дома. Об этом сообщил Daily Mail.
По данным платформы Kalshi, на старте торгов вероятность победы Мелании оценивалась в 4%, тогда как у Трампа — всего 1,1%. Выше первой леди находилась лишь международная гуманитарная организация «Врачи без границ» с показателем 4,6%. Однако это рыночные прогнозы, а не официальные оценки Нобелевского комитета.
Интерес к кандидатуре Мелании связан с активным участием в гуманитарных инициативах, связанных с украинским конфликтом. Как сообщал Белый дом, Мелания содействовала в договоренности по достижению временного прекращения огня в городе Алешки Херсонской области, чтобы направить необходимую помощь местным жителям и организовать эвакуацию. В администрации США назвали ее посредником между Москвой и Киевом.
Сам Трамп постоянно подчеркивал, что именно он заслуживает получить Нобелевскую премию мира за свои дипломатические усилия. Однако в 2026 году награду получила южноафриканская правозащитница Наванетхем Пиллэй, после чего президент США обрушился с критикой в сторону Норвегии. На митинге в Мичигане 25 октября он заявил, что не намерен принимать иммигрантов оттуда. В ответ глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил, что Норвежский нобелевский комитет не обращает внимание на правительство при выборе кандидатов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал не только Норвегию, но и саму обладательницу Нобелевской премии мира 2026 года.
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