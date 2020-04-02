Кого пускают на Крымский мост в условиях карантина?
Строгий режим ввели на трассе, связывающей полуостров с остальной Россией — проехать по ней теперь разрешено не всем.
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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; 5-tv.ru
В Крыму сложили штанги междугородние троллейбусы. Закрыто и автобусное движение. Улицы городов опустели. Строгий режим ввели даже на Крымском мосту — проехать по дороге, которая связывает полуостров с остальной Россией, теперь разрешено не всем. Кого пускают, а кому придется развернуться?
Корреспондент МИЦ «Известия» Мэри Бадунц отправилась на контрольно-пропускной пункт. Подробности в репортаже.
2 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
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