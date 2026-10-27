Матка увеличилась в 180 раз: женщине удалили опухоли весом почти 20 килограммов

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 24 0

Женщина обратилась с жалобами на миому.

Врачи удалили пациентке из Африки опухоль весом 20 килограмм

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) удалили пациентке из Африки опухолевые образования весом почти 20 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась в институт с жалобами на миому, которая беспокоила ее несколько лет. Обследование показало, что матка увеличилась почти в 180 раз, а состояние пациентки представляло прямую угрозу жизни. После диагностики специалисты приняли решение о проведении операции.

«Сложность заключалась в том, что опухолевидные образования по предварительным оценкам составляли не меньше 1/5 общей массы тела женщины. <…> В ходе четырехчасовой операции пациентке были удалены образования массой почти 20 килограммов, внутренние органы возвращены в нормальное положение», — рассказал ведущий научный сотрудник Антон Федоров.

Через неделю после хирургического вмешательства женщину выписали в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем она продолжит наблюдаться у специалистов института.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московской области кардиохирурги Центра имени Рошаля успешно провели операцию по спасению новорожденного мальчика, у которого были обнаружены множественные опухоли сердца и головного мозга. Одна из опухолей почти полностью блокировала кровоток в аорте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

0:03
Фарфор спрятала в шкаф: как на певицу Валерию повлияла работа с Sabi
23:56
Трамп готов предоставить убежище проигравшему на выборах в Бразилии Болсонару
23:43
Удар под дых Киеву: финансовая поддержка стран вне ЕС сократилась в разы
23:23
Пакет оказался с сюрпризом: находка собаки растрогала волонтеров
23:10
Теперь все переделывать? Пять ошибок при выборе обоев, которые портят ремонт
22:56
Врач объяснил, почему не стоит отказываться от больничного при простуде

Сейчас читают

Мог изнасиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда
«Я не хотела»: внучка Тархова отдала 50 миллионов рублей пособникам в убийстве
Молчание свидетелей и лестница смерти: тайна гибели Сергея Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео