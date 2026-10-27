Матка увеличилась в 180 раз: женщине удалили опухоли весом почти 20 килограммов

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) удалили пациентке из Африки опухолевые образования весом почти 20 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась в институт с жалобами на миому, которая беспокоила ее несколько лет. Обследование показало, что матка увеличилась почти в 180 раз, а состояние пациентки представляло прямую угрозу жизни. После диагностики специалисты приняли решение о проведении операции.

«Сложность заключалась в том, что опухолевидные образования по предварительным оценкам составляли не меньше 1/5 общей массы тела женщины. <…> В ходе четырехчасовой операции пациентке были удалены образования массой почти 20 килограммов, внутренние органы возвращены в нормальное положение», — рассказал ведущий научный сотрудник Антон Федоров.

Через неделю после хирургического вмешательства женщину выписали в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем она продолжит наблюдаться у специалистов института.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московской области кардиохирурги Центра имени Рошаля успешно провели операцию по спасению новорожденного мальчика, у которого были обнаружены множественные опухоли сердца и головного мозга. Одна из опухолей почти полностью блокировала кровоток в аорте.

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