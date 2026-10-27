«Это их трезвит»: Екатерина Климова призналась, что орет на детей

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Василиса Власова
Василиса Власова 17 0

Актриса даже назвала себя «мигерой».

Екатерина Климова орет от детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актриса Екатерина Климова призналась, что орет на детей

Актриса Екатерина Климова рассказала, что Личной информацией знаменитость поделилась в беседе с журналистом Нательей Подольской.

«Мне бывает стыдно, когда я выхожу из себя и начинаю орать. Иногда только это производит впечатление на детей, это их трезвит. Иногда это какая-то необходимость, когда у тебя нет времени поговорить. Дети знают, что я могу наорать», — честно сказала Климова.

Актриса даже назвала себя «мигерой».

«Близкие, дети, мама знают, какой мегерой я могу быть. В личной жизни я не научилась прощать, а с детьми это просто, потому что ты безусловно их любишь», — отметила она.

Напомним, что четверо детей Климовой рождены в трех разных союзах. Дочь Елизавета — от бизнесмена Ильи Хорошилова, первого мужа актрисы. Сыновья Матвей и Корней — от актера Игоря Петренко, Корней уже завершил школьное обучение. Младшая Белла — от актера Гелы Месхи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Петренко, один из экс-супругов Климовой, наконец оплатил бывшей супруге долг по алиментам. Долговые обязательства Петренко доходили до десяти миллионов рублей, и погасить их он не мог в течение нескольких лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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