Дочь Милы Йовович поразила подписчиков мамы своими глазами — фото
Звезда выложила в свой Instagram фотографии с празднования пятилетия Дэшиел, чем вызвала бурную реакцию пользователей.
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Фото, видео: Instagram @millajovovich
Средней дочери Милы Йовович — Дэшиел исполнилось пять лет. Многодетная мама позаботилась о том, чтобы праздник прошел ярко и весело, несмотря на пандемию. Мила вместе с мужем Полом Андерсоном заказала много разноцветных воздушных шаров и торт, который повара готовили под ее присмотром в перчатках и масках. Актриса постаралась, чтобы первый юбилей ее дочери прошел весело и уютно. Об этом сообщает журнал Cosmopolitan.
Мила Йовович выложила пост в своем профиле в Instagram, где опубликовала фото с семейного праздника и написала трогательные слова.
«Дэшиел такая добрая и радостная, за пять лет жизни она никогда не устраивала мне истерик. Если я говорю ей „нет“, она расслабляется и принимает мои объяснения о том, почему так делать нельзя. Никогда не видела такого легкого ребенка, как моя средняя дочка. Я просто самая счастливая мама», — написала Йовович.
Подписчики актрисы восхитились красотой и добрыми глазами Дэшиел и оставили множество комментариев.
«Такая куколка!»
«Прекрасная леди»;
«Какие необыкновенные глаза»;
«С днем рождения принцессу», — прокомментировали пользователи Instagram.
Ранее Мила Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски.
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