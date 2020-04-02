Звезда выложила в свой Instagram фотографии с празднования пятилетия Дэшиел, чем вызвала бурную реакцию пользователей.

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Фото, видео: Instagram @millajovovich

Средней дочери Милы Йовович — Дэшиел исполнилось пять лет. Многодетная мама позаботилась о том, чтобы праздник прошел ярко и весело, несмотря на пандемию. Мила вместе с мужем Полом Андерсоном заказала много разноцветных воздушных шаров и торт, который повара готовили под ее присмотром в перчатках и масках. Актриса постаралась, чтобы первый юбилей ее дочери прошел весело и уютно. Об этом сообщает журнал Cosmopolitan.

Instagram @millajovovich

Мила Йовович выложила пост в своем профиле в Instagram, где опубликовала фото с семейного праздника и написала трогательные слова.

«Дэшиел такая добрая и радостная, за пять лет жизни она никогда не устраивала мне истерик. Если я говорю ей „нет“, она расслабляется и принимает мои объяснения о том, почему так делать нельзя. Никогда не видела такого легкого ребенка, как моя средняя дочка. Я просто самая счастливая мама», — написала Йовович.

Подписчики актрисы восхитились красотой и добрыми глазами Дэшиел и оставили множество комментариев.

«Такая куколка!»

«Прекрасная леди»;

«Какие необыкновенные глаза»;

«С днем рождения принцессу», — прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее Мила Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски.

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