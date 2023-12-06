Интим во время беременности: ответы на часто задаваемые вопросы

Тема секса при беременности многим кажется табуированной, особенно, если женщина с партнером относятся к верующим людям. Однако с точки зрения медицины интимные отношения во время беременности редко возбраняются, чаще даже наоборот.

5-tv.ru попытался ответить на вопрос, какие пользу и вред несет в себе секс во время беременности и выяснил, что по этому поводу думают специалисты.

Секс при беременности многим кажется недопустимым. Мол, интимная связь с женщиной в положении — это не нормально. Однако ни врачи-акушеры, ни сексологи так не считают. Многие, наоборот, говорят о пользе секса для беременных. По этой причине пребывающим в интересном положении женщинам можно вести половую жизнь.

В то же время период вынашивания плода — один из самых деликатных моментов в жизни женщины. Эти месяцы наполнены переменами, которые порой влияют на восприятие окружающего мира молодой мамы.

Польза и вред секса в период беременности

Секс для беременных не всегда сопряжен с запретами и табу. Однако любому родителю не безразлично здоровье своего ребенка. По этой причине пару часто интересует вопрос о пользе и вреде секса при беременности.

Специалисты отмечают, что ответ на этот вопрос разнится в зависимости от здоровья пациентки и ее прошлых беременностей.

Когда запрещен секс при беременности

У женщины ранее уже были выкидыши.

Предыдущий ребенок родился раньше срока.

Существует угроза прерывания беременности.

Патология типа истмико-цервикальной недостаточности, при которой перешеек и шейка матки не могут поддерживать давление внутри матки и удерживать плод.

Наличие ЗППП у партнера.

Ранее у вас шла кровь после секса при беременности.

Многоплодная беременность также может стать основанием для запрета проникновения пениса во влагалище.

Во избежание всякого рода осложнений, женщине необходимо пройти обследование у врача-гинеколога. Помимо этого, роженице важно выстроить доверительные отношения со своим врачом и не стесняться задавать вопросы, в том числе, и о сексе в процессе беременности.

Беременной не нужно стесняться задавать вопросы о сексе. www.globallookpress.com / imago stock& people

Интимные отношения с партнером в период ожидания ребенка не всегда противопоказаны. Нередко занятия любовью в момент ожидания пополнения в семействе буквально рекомендован специалистами.

Когда можно заниматься сексом во время беременности

Некоторые специалисты утверждают, что, начиная с третьего триместра, секс даже полезен. Считается, что в процессе занятий любовью задействуются шейка матки и ее мышцы.



Эксперты говорят, что подобная стимуляция не только не навредит плоду, но и натренирует все необходимые для благополучных родов мышцы.

Сексологи утверждают, что после 14-й недели начинается так называемый золотой период, когда секс для беременной мало того, что не возбраняется, а чаще — показан.



В этот период гормональный фон в женском организме пребывает в балансе. Будущая роженица уже не страдает резкими перепадами настроения и часто испытывает сексуальное влечение.

Сексологи отмечают, что секс при беременности способствует большему сближению будущих родителей. Гармония в отношениях с партнером помогает молодой маме справляться с ее новой ролью, несмотря на постоянное недосыпание и частый стресс.

В контексте секса в момент беременности пары нередко ощущают неловкость из-за присутствия в постели «третьего лишнего». Психологи советуют парам относиться к таким ситуациям, как к первому этапу становления родителями. Вопреки распространенному суждению, вы не побеспокоите плод своими действиями.

Однако чаще всего беременных волнует, как на протекание беременности влияет оргазм и попадание в женские половые пути спермы. Будущие матери опасаются, что спазмы половых органов могут вызвать преждевременные схватки. Специалисты в большинстве своем считают, что это весьма маловероятно.

Нужно ли предохраняться

С физиологической точки зрения беременная женщина не может вновь забеременеть в этот период, поэтому предохраняться, занимаясь сексом при беременности, не нужно. Однако интимные отношения в любом случае требуют ответственного подхода из заботы не только о здоровье женщины, но и плода.

В число рисков занятий сексом для беременных входит заражение женского организма болезнями половой сферы. Молочница — только один из таких недугов, которые передаются половым путем, если не предохраняться.

Предохраняться необходимо даже беременным. www.globallookpress.com / Friso Gentsch

Семенная жидкость мужчины может содержать болезни, которые у того никак не проявляются, но рискуют заразить его партнершу. Особенно высок риск подхватить венерическое заболевание, если это не постоянный сексуальный партнер.

Эксперты настаивают на защищенном сексе во время беременности с использованием барьерных средств защиты полового акта. Таким образом, предохраняться, занимаясь сексом, будучи в интересном положении, жизненно необходимо.

До какого триместра можно заниматься сексом

У медицины нет точного ответа на вопрос о том, до какого триместра можно заниматься сексом при беременности. Ваш случай может быть уникален или вам, наоборот, подойдут общие рекомендации.

В контексте темы о сексе в момент беременности куда правильнее говорить о сексуальных позах. Не все из них теперь удобны, а некоторые рискуют навредить малышу.

Позы в сексе в зависимости от триместра

Одновременно с переменами внутри организма, изменяется и внешний вид женщины. Будущей маме, особенно если это первая беременность, предстоит научиться жить со своим новым телом. Как несложно догадаться, этот процесс подразумевает не только обновление гардероба, но и сексуальные позы.

Интересное положение не всегда накладывает ограничения на такую естественную вещь как секс. Если и есть потенциально опасная поза в таком случае — так это миссионерская. Впрочем, разрешенных позиций для занятия сексом беременным куда больше.

Следующие позиции одинаковы безопасны для секса в период беременности. Исключения — индивидуальные особенности строения или предпочтений пары.

На боку.

Обратная наездница.

У стены.

Специалисты утверждают, что выбирать позу для секса при беременности необходимо исключительно с учетом собственных ощущений. В целом, ни половой член, ни совершаемые движения не могут навредить ребенку.

Выделения после секса при беременности

Специалисты утверждают, что характер выделений после секса при беременности не меняется. Если женщина полностью здорова, то это должна быть белесая жидкость. Выделения желтоватого оттенка также являются нормой.

А вот слизистые выделения зеленого оттенка свидетельствует об инфекционных процессах внутри женского организма. Однако опаснее всего — это коричневая или кровяная примесь в слизи. При их возникновении немедленно обратитесь к специалисту.