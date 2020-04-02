«Уже не тот возраст»: Лолита призналась, что не хочет детей от нового бойфренда

Лолита Милявская в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала, почему не хочет иметь детей от нового бойфренда. Знаменитость отметила, что у нее, как и у нового избранника, есть дети. Певица считает, что она уже не в том возрасте, намерена пожить для себя и рассчитывает на появление внуков.

«Уже не тот возраст, я хочу пожить для себя. Пусть у меня будут внуки, честно. Я не из тех, кто сходит с ума от большого количества детей. У меня есть ребенок. У мужчины, который… тоже есть дети, он разведен», — сказала Лолита Милявская.

Певица уверена, что когда мужчина хочет ребенка от 56-летней женщины, то возможно он желает ее смерти или стремится завладеть имуществом.

«У всех есть такое вот безумие, когда люди встречаются взрослыми, то очень хотеть ребенка от женщины в 56 лет означает… ну… или в 45… означает с ЭКО хотеть ее рака, чтобы она сдохла. Все это означает манипуляции. Хотели имущество, потому что, это опека над ребенком. Не потому, что я такая циничная», — считает певица.

Лолита Милявская от себя добавила, что иметь детей женщине следует от тех мужчин, о ком приятно будет вспомнить на протяжении всей жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита рассказала, как на ее мать в Киеве напали из-за русского языка.